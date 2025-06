Atp Queen's, ritiro di Matteo Arnaldi: sfuma il match contro Rune

Non c'è due senza tre, purtroppo per il tennis italiano. Dopo i ritiri di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, costretti a rinunciare all'ATP 500 del Queen's per infortunio, anche Matteo Arnaldi si è ritirato e non prenderà parte al prestigioso torneo di scena sui prati londinesi. Il tennista di Sanremo, unico italiano in tabellone, avrebbe dovuto debuttare lunedì contro Holger Rune, quarta forza del seeding. Tuttavia, a poche ore dall'inizio del match, è stato costretto a dare forfait. Al posto di Arnaldi, nel main draw è stato ripescato come lucky loser l'australiano Christopher O'Connell, sconfitto al turno decisivo del tabellone di qualificazioni.