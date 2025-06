Sinner fenomeno anche a calcio: palleggia pure con la spalla! VIDEO

Dire che Jannik Sinner è portato per lo sport sarebbe riduttivo. Fenomeno nel tennis, da bambino era molto promettente anche sugli sci tanto che si è trovato a dover scegliere tra i due percorsi. Come se non bastasse, il ventitrenne di Sesto Pusteria ha dimostrato a più riprese di cavarsela alla grande anche con il pallone tra i piedi . I più attenti l'avranno già notato dai video che ogni tanto vengono pubblicati sui social, in cui Sinner si diverte a giocare a calcio insieme al suo staff composto da Simone Vagnozzi, Marco Panichi, Darren Cahill e Ulisses Badio. L'ultimo filmato, che arriva dalla Germania, dove l'azzurro è impegnato nell' ATP 500 di Halle , conferma le doti del numero uno al mondo, che ha palleggiato insieme a Lorenzo Sonego.

Sinner fenomeno col pallone tra i piedi

In attesa di prendere in mano racchetta e palline e calcare i prati di Halle, c'è stato spazio per un po' di calci al pallone. Prima di scendere in campo per il suo allenamento, Jannik Sinner si è infatti esibito in una serie di palleggi, mettendo in mostra le sue qualità. Ciò che ha rubato l'occhio è stata soprattutto la coordinazione di Sinner, capace di palleggiare persino con la spalla. A condividere con lui questa breve parentesi calcistica è stato il suo amico e compagno di doppio, Lorenzo Sonego, con cui ha riso e scherzato. Il debutto della coppia azzurra è programmato per lunedì pomeriggio: se la vedranno contro il duo formato da Karen Khachanov e Alex Michelsen.