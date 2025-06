Furlan e la previsione a sorpresa per Wimbledon: "Sinner o Alcaraz? No, non escluderei tra i favoriti...". Flavia Pennetta reagisce così

"Io non escluderei Nova Djokovic tra i favoriti di Wimbledon". Renzo Furlan stupisce tutti e nel corso del programma Sky Tennis Club si lascia andare ad una previsione in vista del prossimo torneo del Grande Slam, aggiungendo il campione serbo all'elenco dei favoriti, che prevede Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. "Per Djokovic potrebbe essere l'ultima presenza a Wimbledon, quindi non si può escludere dai favoriti per la vittoria finale". Un commento che ha lasciato di stucco Flavia Pennetta, presente in studio.