Emilia-Romagna Tennis Cup 2025: piove a Sassuolo, molti match rinviati a domani

Si sono però concluse regolarmente prima dell’arrivo della pioggia, le partite del secondo turno di qualificazione disputate al mattino. Si è quindi delineato il tabellone principale della quarta “Emilia-Romagna Tennis Cup”, torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia Romagna a Sassuolo.

Ai ventisei tennisti già iscritti in main draw si aggiungono i sei vincitori del doppio turno di qualificazione andato in scena tra ieri e oggi sui campi dello Sporting Club. Di questi ben tre sono italiani. Nel primo match odierno sul campo centrale Marco Cecchinato ha avuto la meglio per 61 76(3) sullo slovacco Andrej Martin centrando per il secondo anno consecutivo la qualificazione al tabellone principale dove affronterà lo spagnolo Daniel Rincon. Senza storia il match tra Oleg Prihodko e Gerard Lee Campana con l’ucraino che ha dominato dal primo all’ultimo scambio portandosi a casa il match col punteggio di 61 63: prossimo avversario per lui l’italiano Francesco Passaro.

Nel derby tra azzurri ad avere la meglio è Stefano Napolitano. Il tennista di Biella ha superato in rimonta Alexander Weis con il punteggio di 46 64 60. «È stata una partita difficile – commenta Napolitano – Alex è partito bene, mi sono trovato sotto di un break nel secondo set, ma sono riuscito a trovare le chiavi per ribaltare il match. Sono contento per la vittoria, per aver superato le qualificazioni. Ora mi riposo e attendo fiducioso di ridiscendere in campo. Non mi pongo obiettivi precisi se non di affrontare partita per partita il percorso di risalita dopo l’intervento chirurgico di fine anno che mi ha tenuto per un po’ lontano dai campi. Ci vuole pazienza. Io continuo a lavorare per tornare ai miei massimi livelli». Per Napolitano domani altro avversario italiano, Giulio Zeppieri. Con un doppio 64 sullo spagnolo Roca Batalla anche Giovanni Fonio approda al tabellone principale del torneo. «Sono molto contento – dichiara il tennista piemontese – Nonostante il caldo è un piacere un torneo così ben organizzato in un contesto splendido come questo circolo. Sia al primo che al secondo turno delle qualificazioni ho affrontato avversari tosti e giocato partite combattute. L’obiettivo è continuare a giocare partite di buon livello, so che il livello degli avversari si alzerà, ma sono fiducioso di potermela giocare con tutti». Fonio si ritroverà sulla propria strada ancora Roca Batalla ripescato come lucky loser dopo il ritiro di Prizmic.

Negli altri due match della mattina lo svedese Elias Ymer ha superato Brancaccio in tre set (64 06 64), mentre l’olandese Ryan Njboer ha superato Bocchi per 64 62. Per Ymer l’occasione di affrontare nel match serale di domani Stan Wawrinka, mentre Raul Brancaccio rientra in tabellone come lucky loser per il ritiro di Fatic. L’avversario di Niijboer sarà invece la testa di serie numero 3, il serbo Dusan Lajovic. Gli altri incontri di primo turno previsti per domani vedranno il numero 2 del seeding, il lituano Vilus Gaubas affrontare il messicano Rodrigo Pacheco Mendez. In campo anche i due giapponesi Taro Daniel (contro lo spagnolo Alejandro Moro Canas) e Rei Sakamoto (opposto all’ecuadoregno Alvaro Guillen Meza). Il derby francese metterà di fronte Geoffrey Blancaneux e Luca Van Assche, mentre Francesco Maestrelli se la vedrà con il belga Michael Geerts e Stefano Travaglia con l’austriaco Lukas Neumayer. Infine, il match tra l’argentino Santiago Rodriguez Taverna e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas.

Tanti match quindi in programma nella giornata di martedì 17 giugno: i biglietti per assistere da vicino al grande tennis sono disponibili sul circuito Vivaticket (punti vendita e sito web). L’acquisto di un unico biglietto giornaliero dà diritto ad assistere all’intera programmazione, compresa la sessione serale.