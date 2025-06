Sinner diretta Atp Halle: segui l'esordio contro Hanfmann, tennis oggi live

HALLE (GERMANIA) - L' esordio ad Halle, in Germania, di Sinner passa per il "'padrone di casa" Hanfmann , il tedesco numero 138 Atp che un anno fa strappò a Jannik un set nel primo turno a Wimbledon. Oggi, martedì 17 giugno, si ritrovano uno di fronte all'altro nei sedicesimi di finale: chi passa incrocia Bublik, vittorioso contro Muller. Per l'azzurro è l'occasione di riscattare immediatamente l'eliminazione subìta al debutto nel doppio con Sonego per mano di Khachanov e Michelsen. I precedenti tra Sinner e Hanfmann sorridono al numero 1 del mondo: il bilancio recita 2-0 in virtù dei successi agli Us Open nel 2023 e, come detto, a Wimbledon nel 2024. Segui in diretta il match e tutti gli aggiornamenti.

15:34

Fonseca-Cobolli 6-5: attesa Sinner

Sinner aspetta che Fonseca-Cobolli termini: il match è sul 6-5 nel terzo set per il brasiliano.

15:14

Sinner tra Halle e Wimbledon

Sinner ha scelto il verde di Halle per prepararsi a Wimbledon. Aveva deciso di 'fare pratica' nel doppio, in coppia con Lorenzo Sonego, ma l'esordio, contro Karen Khachanov e Alex Michelsen non è stato dei migliori perché i due azzurri si sono fatti rimontare dopo aver dominato il primo set ed hanno perso al super tie break (col punteggio di 2-6 7-5 10-3). L'obiettivo di Sinner è peroò il singolare, dove punta a bissare la vittoria dello scorso anno.

15:00

Sinner-Hanfmann è Jannik contro Yannick

Quella di oggi tra Sinner e Hanfmann sarà un incontro tra quasi omonimi: l'azzurro Jannik sfiderà il tedesco Yannick.

14:47

Sinner in campo dopo Cobolli

Cresce l'attesa per la partita di Sinner, che scenderà in campo dopo il match di Cobolli, ora in campo contro Fonseca nel corso del terzo set. Segui la sfida qui.

14:43

Il video di Sinner che palleggia con la spalla

Sinner fenomeno con la racchetta, ma formidabile anche con i piedi e la spalla: guarda il video mentre palleggia.

14:34

Sinner, attenzione al servizio di Hanfmann

Hanfmann, oggi numero 138, è scivolato un po’ indietro in classifica (è stato anche n.45 due anni fa) ma grazie al suo ottimo servizio non è avversario da sottovalutare su erba.

14:32

Sinner, 54 settimane da numero 1

Sinner continua ad inanellare record su record: quella che è appena iniziata è la settimana consecutiva numero 54 per Sinner in vetta al ranking mondiale. È la quarta striscia più lunga della storia per un neo numero 1. Davanti all’azzurro solamente Roger Federer, con la stratosferica cifra di 237 settimane, Jimmy Connors (160) e Lleyton Hewitt (67). Il 2025 di Jannik, in attesa dell’esordio su erba, recita 18 vittorie e 2 sconfitte.

14:31

A che ora e dove vedere Sinner in tv

È possibile seguire il debutto di Sinner ad Halle in diretta televisiva: ecco qui l'orario e tutti i dettagli per vedere la partita.

Halle (Germania)