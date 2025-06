Cahill rivela su Sinner: “Ecco cosa abbiamo fatto nello spogliatoio con lui dopo la finale con Alcaraz...”

Ha ufficialmente preso il via la stagione sull'erba di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo è impegnato nell'esordio all'Atp 500 di Halle contro Yannick Hanfmann per difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Germania e per voltare pagina dopo la rocambolesca finale persa al Roland Garros contro Carlos Alcaraz al quinto set. Una partita che non può non aver lasciato qualche strascico nella testa dell'altoatesino, che ha però dimostrato di sapersi rialzare in qualsiasi occasione e dopo ogni delusione. Sull'argomento è tornato anche il suo coach Darren Cahill che sul post partita della finale di Parigi ha rivelato: "A dire il vero abbiamo parlato pochissimo, dopo che ci era andato così vicino. Chiaramente c'era delusione, è rimasto in spogliatoio per 15-20 minuti buoni. Ognuno del team si è avvicinato e gli ha dato un abbraccio. Gli abbiamo detto che eravamo davvero orgogliosi di lui e del suo impegno. Ma non era il momento giusto per fargli un discorso su cosa imparare da tutto questo. Supereremo la cosa. Bisognava mostrare un po’ di empatia per quello che stava passando: tristezza, qualche lacrima per tutti".