Sinner-Bublik, secondo turno Atp 500 Halle: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sinner-Bublik, data e orario del match

Il match di secondo turno dell’ATP 500 di Halle tra Sinner e Bublik andrà in scena sulla OWL Arena giovedì 19 giugno con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Bublik

Il numero uno al mondo è avanti 4-1 nei confronti diretti e ha vinto l'ultima sfida andata in scena qualche giorno fa nei quarti di finale del Roland Garros. L’unica sconfitta di Sinner è arrivata per ritiro, proprio nel torneo di Halle nel 2023.

Dove vedere Sinner-Bublik in tv

L'incontro tra Sinner e Bublik ad Halle sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP 500 Halle, il montepremi

PRIMO TURNO - € 19.670

SECONDO TURNO - € 36.885

QUARTI DI FINALE - € 69.100

SEMIFINALE - € 135.255

FINALISTA - € 253.790

VINCITORE - € 471.755