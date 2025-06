Boulter denuncia, insulti shock al Roland Garros: “Ti auguro il cancro”. Cosa è successo

Quella delle scommesse è ormai una piaga che nel tennis sta prendendo sempre più piede. L'ultimo caso aveva visto coinvolto Gael Monfils, che a modo suo aveva risposto agli insulti degli scommettitori dopo la partita persa a Stoccarda contro Alex Michelsen. "Questo che vi sto dando non è un consiglio finanziario. Ma davvero state scommettendo ancora su di me? Al primo torneo sull’erba? Ho giocato contro Alex Michelsen che ha 20 anni e che è numero 75 al mondo e voi puntate su di me? Scrivete che faccio schifo, lo so. Lo sappiamo tutti. E scommettere su di me? Le gambe me le sono già rotte in passato e ho giocato anche con una gamba rotta, quindi non pregate per quello. Mi dispiace dirvi che non sto soffrendo. Poi nel 2025 ancora mi giudicate per il colore della pelle?" - le parole del francese, che era stato solamente uno degli ultimi a denunciare l'accaduto. In una recente intervista è però arrivato un nuovo allarme lanciato da Katie Boulter, vittima di minacce dopo l'eliminazione al Roland Garros.