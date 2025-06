Moutet dà spettacolo al Queen's: il gesto alla Kyrgios e la spaccata impressionante

Corentin Moutet dà spettacolo al Queen's. Nei sedicesimi di finale contro lo statunitense Fritz il francese sfoggia colpi e gesti atletici notevoli che lasciano il pubblico senza parole. Dal guizzo al servizio alla spaccata impressionante in allungo, il numero 89 del ranking mondiale le prova tutte e non si risparmia, anche se alla fine perde comunque il primo set al tie-break 7-6(5). Sugli spalti, però, apprezzano la genialità e l'atletismo che sorprendono Fritz in più di un frangente.