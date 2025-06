Raducanu shock, Wimbledon blocca il suo stalker: cosa è successo

Emma Raducanu rischiava di rivivere l'incubo dello scorso 18 febbraio, ma fortunatamente il pericolo è stato sventato. Lo stalker della tennista, a cui è stato già imposto un ordine restrittivo, ha infatti provato ad acquistare i biglietti per Wimbledon . Secondo quanto riportato dalla Bbc, il sistema di sicurezza dell'All England Club ha trovato il nome dell'uomo che era era stato segnalato, bloccando il suo tentativo di partecipare ad un'estrazione pubblica per ottenere un biglietto per lo Slam inglese.

Raducanu, il terribile episodio con uno stalker

È ancora vivo il terribile episodio del 18 febbraio scorso, quando Raducanu era scoppiata in lacrime durante un incontro del torneo di Dubai, dopo aver riconosciuto sugli spalti l'uomo che l'aveva seguita in diversi tornei e fermata per strada la sera prima. "Ho visto l’uomo nel primo game del match - ll racconto di Raducanu - e subito mi sono detta: ‘Non so come farò a terminare la partita’. Non riuscivo a vedere la pallina a causa delle lacrime. Non si trattava del primo caso. Ce ne sono stati due. Il secondo mi ha fatta davvero spaventare".