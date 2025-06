Cosa avrà detto Sinner a Djokovic? Sorrisi e scambio di battute a Wimbledon

Manca sempre meno all'inizio di Wimbledon , il terzo Slam della stagione in programma sull'erba dell' All England Club di Londra dal 30 giugno al 13 luglio. Dopo la sconfitta rimediata al secondo turno dell' Atp 500 di Halle , Jannik Sinner è già arrivato nella capitale inglese dove ha già avuto modo di svolgere i primi allenamenti. Nella giornata di lunedì il numero uno al mondo si è allenato insieme ad Aryna Sabalenka , mentre oggi ha giocato con il bulgaro Grigor Dimitrov , numero 20 della classifica mondiale.

Sinner-Djokovic, scambio di battute a Wimbledon

Nel corso della giornata, Sinner ha anche incontrato Novak Djokovic, arrivato quest'oggi a Wimbledon per iniziare a preparare il torneo. I due si sono affrontati poche settimane fa nella semifinale del Roland Garros, vinta dall'azzurro in tre set. Nel video dell'incontro si vedono Jannik e Nole salutarsi amichevolmente con il numero uno al mondo che ha chiesto "Come stai?" al serbo, che ha risposto con un "Bene, bene".