Bertolucci spietato con Berrettini: "Ormai sono due anni che..."

Le parole di Bertolucci

Durante un recente episodio del podcast "La telefonata" che Paolo Bertolucci conduce insieme ad Adriano Panatta, il commentatore ha parlato così di Berrettini: "Non sta bene, non è in condizione. Si vedeva dall’atteggiamento a testa basta. Ormai sono due anni che va avanti con questa cosa qui all’addominale: non so se ha ancora dolore o se non tira più come prima per paura di subire una ricaduta ma ormai ha perso due anni - ha proseguito Bertolucci -. È già tanto tempo che speriamo possa tornare in modo definitivo e invece ogni volta sta fermo uno o due mesi, poi si ripresenta e deve ricominciare tutto daccapo. Purtroppo non se ne esce".