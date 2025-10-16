Alcaraz-Fritz diretta Six Kings Slam: segui la semifinale da Riad LIVE  

Il Six Kings Slam entra nel vivo, con le semifinali. Carlos Alcaraz , numero uno al mondo e qualificato di diritto al penultimo atto della competizione, affronta a Riad Taylor Fritz , che ieri (mercoledì 15 ottobre) ha sconfitto in due set Zverev . Il vincitore si qualificherà per la finale del torneo-esibizione ed affronterà uno tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Segui la diretta del match sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

18:20

Alcaraz rullo compressore

Lo spagnolo, numero uno al mondo, è in serie positiva da 18 match sul circuito maggiore. Carlos ha infatti vinto gli ultimi tre tornei a cui ha partecipato: il Master 1000 di Cincinnati, gli Us Open e l’Atp 500 di Tokyo (dove ha battuto proprio Fritz in finale).

18:14

Fritz su Alcaraz: "Se giocherà ai suoi livelli..."

Al termine della sfida con Zverev, Fritz ha parlato di Carlos Alcaraz e del confronto con lo spagnolo: "Ultimamente ci siamo affrontati spesso - ha detto sorridendo - se giocherà ai suoi livelli, sarà molto dura".

18:03

Fritz, prova di forza contro Zverev

Grande prova di forza di Taylor Fritz, che nella gara d'esordio del torneo ha sconfitto nettamente Zverev in due set (LEGGI TUTTO...)

17:54

Alcaraz-Fritz, terzo incrocio in un mese

17:40

Alcaraz contro Fritz, in palio la finale

Il match tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, sarà il terzo confronto tra i due nel giro di un mese: in Laver Cup vinse Fritz in due set, mentre nella finale dell'Atp 500 di Tokyo si impose Alcaraz con un 6-4, 6-4

La sfida tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, semifinale del Six Kings Slam, metterà in palio un posto per la finalissima. La prima edizione fu vinta da Jannik SInner, che si impose in finale su Alcaraz.

Riad - Arabia Saudita