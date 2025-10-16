Alcaraz-Fritz diretta Six Kings Slam: segui la semifinale da Riad LIVE
Il Six Kings Slam entra nel vivo, con le semifinali. Carlos Alcaraz, numero uno al mondo e qualificato di diritto al penultimo atto della competizione, affronta a Riad Taylor Fritz, che ieri (mercoledì 15 ottobre) ha sconfitto in due set Zverev. Il vincitore si qualificherà per la finale del torneo-esibizione ed affronterà uno tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Segui la diretta del match sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
18:20
Alcaraz rullo compressore
Lo spagnolo, numero uno al mondo, è in serie positiva da 18 match sul circuito maggiore. Carlos ha infatti vinto gli ultimi tre tornei a cui ha partecipato: il Master 1000 di Cincinnati, gli Us Open e l’Atp 500 di Tokyo (dove ha battuto proprio Fritz in finale).
18:14
Fritz su Alcaraz: "Se giocherà ai suoi livelli..."
Al termine della sfida con Zverev, Fritz ha parlato di Carlos Alcaraz e del confronto con lo spagnolo: "Ultimamente ci siamo affrontati spesso - ha detto sorridendo - se giocherà ai suoi livelli, sarà molto dura".
18:03
Fritz, prova di forza contro Zverev
Grande prova di forza di Taylor Fritz, che nella gara d'esordio del torneo ha sconfitto nettamente Zverev in due set (LEGGI TUTTO...)
17:54
Alcaraz-Fritz, terzo incrocio in un meseIl match tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, sarà il terzo confronto tra i due nel giro di un mese: in Laver Cup vinse Fritz in due set, mentre nella finale dell'Atp 500 di Tokyo si impose Alcaraz con un 6-4, 6-4
17:40
Alcaraz contro Fritz, in palio la finale
La sfida tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, semifinale del Six Kings Slam, metterà in palio un posto per la finalissima. La prima edizione fu vinta da Jannik SInner, che si impose in finale su Alcaraz.