Paolini-Sabalenka diretta Wta Finals: segui l'esordio di Jasmine. Tennis oggi LIVE

14:27

Girone 'Serena Williams': i risultati della 1 ª giornata e la classifica

Risultati:

Iga Swiatek (Polonia, n.2 Wta) b. Madison Keys (Usa) 6-1, 6-2;

Elena Rybakina (Kazakistan) b. Amanda Anisimova (Usa) 6-3, 6-1.

Classifica:

1) Swiatek (Pol) 1-0 (set 2-0, game 12-3);

2) Rybakina (Kaz) 1-0 (set 2-0, game 12-4);

3) Anisimova (Usa) 0-1 (set 0-2, game 4-12);

4) Keys (Usa) 0-1 (set 0-2, game 3-12).

14:20

Wta Finals, la composizione dei gironi

Gruppo 'Steffi Graf' - Jasmine Paolini (Italia n.8 Wta), Aryba Sabalenka (Bielorussia, n.1 Wta), Coco Gauff (Usa, n.3 Wta), Jessica Pegula (Usa, n.5 Wta).

Gruppo 'Serena Williams' - Iga Swiatek (Polonia, n.2 Wta), Elena Rybakina (Kazakistan, n.6 Wta), Amanda Anisimova (Usa, n.4 Wta), Madison Keys (Usa, n.7 Wta).

14:13

Le 'regine' del tennis mondiale in posa prima di sfidarsi a Riad

Nelle ore ore precedenti al via delle Wta Finals di Riad, le otto 'regine' del tennis mondiale che si sono qualificate per il torneo hanno posato tutte insieme in abito di gala.

14:06

I precedenti tra l'azzurra e la bielorussa

Quello di oggi alle Wta Finals di Riad sarà l'ottavo confronto tra Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka, con la bielorussa numero uno del mondo avanti 5-2 nel bilancio dei precedenti e vittoriosa negli ultimi 4 match. L'azzurra ha vinto in tre set (4-6, 7-5, 7-6) il primo confronto nel 2017, ai sedicesimi del torneo di Ilkey e poi nel 2022 in tre set (2-6, 6-3, 6-3) nel secondo turno di Indian Wells (cemento). Le cinque vittorie di Sabalenka sono invece arrivate nel 2020 sul cemento austriaco di Linz (6-4, 6-4 ai sedicesimi); nel 2023 su quello cinese di Pechino (6-4, 7-6 agli ottavi), nel 2004 proprio nella fase a gironi delle Wta Finals a Riad (6-3, 7-5) e poi due quest'anno, prima in semifinale sul cemento di Miami (6-2, 6-2) e infine sulla terra battuta di Stoccarda (7-5, 6-4 in semifinale).

14:00

Paolini-Sabalenka: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Jasmine Paolini e Aryba Sabalenka, valida per la prima giornata del gruppo 'Steffi Graf' alle Wta Finals di Riad, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Riad, Arabia Saudita