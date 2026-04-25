Cobolli e Paolini diretta Madrid: segui le partite dei due azzurri, tennis oggi LIVE

17:24

Cobolli-Ugo Carabelli, regge l'equilibrio: 4-4

Regge l'equilibrio nella sfida tra Cobolli e Ugo Carabelli: nessun break ancora e 4-4 il risultato nel primo set della sfida valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid.

17:22

Paolini tiene Baptiste a distanza: 3-1

Paolini tiene il suo secondo turno di servizio e tiene a distanza la statunitense Baptiste: 3-1 in favore dell'azzurra il punteggio nel primo set.

17:16

Cobolli non concede chance a Ugo Carabelli: 3-3

Ancora solido al servizio Flavio Cobolli, che non concede chance di break a Camilo Ugo Carabelli e lo riaggancia sul 3-3 nel primo set della partita.

17:13

Break consolidato da Paolini che vola sul 2-0

Break consolidato da Jasmine Paolini, che tiene il suo primo turno di servizio e vola sul 2-0 nel primo set della sfida contro la statunitense Hailey Baptiste, valida pe ril terzo turno del Wta 1000 di Madrid.

17:11

Palla break non sfruttata da Cobolli, che continua a rincorrere

Palla break non sfruttata sul 30-40 da Cobolli, che poi perde il game ai vantaggi ed è costretto ancora a rincorrere Camilo Hugo Carabelli: l'argentino è avanti 3-2 nel primo set.

17:08

Iniziato il match di Paolini: subito un break per Jasmine!

Iniziato sul campo 3 il match tra Jasmine Paolini e la statunitense Hailey Baptiste: subito un break (a 15) per l'azzurra che cerca la fuga immediata nel primo set.

17:06

Flavio solido in battuta: 2-2

Flavio Cobolli solido in battuta: l'azzurro tiene il turno di servizio e riaggancia Camilo Ugo Carabelli sul 2-2 nel primo set di questa sfida di secondo turno al Masters 1000 di Madrid.

17:01

Avvio equilibrato tra l'azzurro e l'argentino: si resta 'on serve'

Avvio equilibrato nel match tra Flavio Cobolli e Camilo Ugo Carabelli, con l'argentino che ha tenuto il suo secondo servizio ed è ora avanti 2-1 sull'azzurro: si resta 'on serve'.

16:58

Cobolli replica al servizio: 1-1

Cobolli replica a Ugo Carabelli: l'azzurro tiene il servizio senza concedere palle break e riaggancia l'argentino sull'1-1 nel primo set.

16:54

Ugo Carabelli rimonta da 0-30: l'azzurro deve inseguire

Ugo Carabelli parte bene in battuta: l'argentino rimonta da 0-30 e vince il primo game della sfida con quattro punti consecutivi. Cobolli deve inseguire in questo avvio di match.

16:51

Iniziata la sfida tra Cobolli e Ugo Carabelli: al servizio l'argentino

Iniziata la sfida tra Flavio Cobolli e Camilo Ugo Carabelli: è l'argentino a servire per primo sulla terra rossa di Madrid.

16:50

Riscaldamento in corso per Cobolli e Ugo Carabelli: tra poco via al match

Flavio Cobolli e Camilo Ugo Carabelli si stanno scaldando sul campo 4 della 'Caja Magica' di Madrid, dove tra poco si affronteranno nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 spagnolo.

16:48

Auger-Aliassime batte Gaubas: ora tocca a Paolini sul campo 3

Il canadese Auger-Aliassime ha battuto il lituano Gaubas in due set sul campo 3 della 'Caja Magica', dove ora tocca a Jasmine Paolini pronta a sfidare la statunitense Hailey Baptiste nel match valido per il terzo turno del Wta 1000 di Madrid.

16:41

L'eventuale avversario di Cobolli nel terzo turno

Qualora riuscisse a battere Camilo Ugo Carabelli (n.57 Atp) nel match in programma tra poco sul campo 3 della 'Caja Magica', Flavio Cobolli (n.13 Atp) approderebbe al terzo turno del Masters 1000 di Madrid in cui sfiderebbe il vincitore del match tra il 20enne statunitense Learner Tien (n.21 Atp) e il 21enne paraguayano Adolfo Daniel Vallejo (n.96 Atp).

16:32

Blockx batte Nakashima: ora c'è Cobolli sul campo 4

Blockx ha battuto Nakashima in tre set (3-6, 6-3, 6-4) sulla terra rossa del campo 4 della 'Caja Magica' dove ora tocca a Flavio Cobolli, pronto a sfidare l'argentino Camilo Ugo Carabelli nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid.

16:20

Cilic si ritira per un virus: allarme contagio a Madrid

Il croato Cilic ha dato forfait alla Caja Màgica prima del match di secondo turno contro Joao Fonseca a causa di un virus: "Ho avuto un'intossicazione". Cresce la preoccupazione tra i giocatori a Madrid. APPROFONDISCI

16:11

La possibile avversaria di Jasmine agli ottavi

In caso di successo nella sfida odierna contro la statunitense Hailey Baptiste, l'azzurra e numero 9 del mondo Jasmine Paolini staccherebbe il pass per gli ottavi del Wta 1000 di Madrid nei quali andrebbe ad affrontare la 29enne svizzera Belinda Bencic (n.12 del ranking), che nel terzo turno ha battuto la russa Diana Shnaider (n.19 Wta).

15:59

Nakashima e Blockx al terzo set: sale l'attesa per Cobolli

Il match tra Brandon Nakashima e Alexander Blockx, attualmente in corso sul campo 4, si deciderà il terzo set dopo che lo statunitense ha vinto il primo (6-3) e il belga si è aggiudicato il secondo (6-3). A seguire, sullo stesso campo, toccherà a Flavio Cobolli contro l'argentino Camilo Ugo Carabelli: sale l'attesa per l'azzurro.

15:54

Paolini, dalle lacrime di Stoccarda alla ripartenza madrilena

Dopo le lacrime di Stoccarda, dove è stata subito eliminata ed è uscita dal campo piangendo, Jasmine Paolini si è rialzata ed è ripartita a Madrid, dove oggi sfida la statunitense Hailey Baptiste nel terzo turno del Wta 1000 spagnolo (terra rossa) al quale è arrivata superando in rimonta al debutto la tedesca Laura Siegemund.

15:45

Non solo Flavio e Jasmine a Madrid: Darderi vola al terzo turno

Prima di Flavio Cobolli e Jasmine Paolini oggi sulla terra rossa madrilena è sceso in campo Luciano Darderi (n.22 del ranking), che si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 spagnolo superando l'argentino Juna Manuel Cerundolo in due set (6-1, 6-3) e in poco più di un'ora di gioco. Per un posto negli ottavi l'azzurro se la vedrà ora con un altro Cerundolo, Francisco, 16esima forza del seeding.

15:36

I precedenti tra Paolini e Baptiste

Sono due i precedenti tra Jasmine Paolini e Hailey Baptiste, avversarie oggi nel terzo turno del Wta 1000 di Madrid. Il bilancio è in parità: successo in due set (7-5, 6-3) per la statunitense nei 32esimi a Chicago (cemento), vittoria in due set (6-4, 7-6) dell'azzurra sulla terra rossa invece l'anno scorso anno a Parigi, nel secondo turno del Roland Garros.

15:23

Sfida inedita tra Cobolli e Ugo Carabelli

Sfida inedita quella tra Flavio Cobolli e Camilo Ugo Carabelli in programma oggi e valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid: l 23enne azzurro (n.13 Atp) e il 26enne argentino (n. 57 del ranking) non si sono mai affrontati prima nel circuito Atp.

15:17

Quando scendono in campo Flavio e Jasmine

Il match tra l'azzurro Flavio Cobolli e l'argentino Ugo Carabelli, valido per il secondo turno dell'Atp 1000 di Madrid, è in programma sul campo 4 dopo quello tra lo statunitense Brandon Nakashima e il belga Alexander Blockx (attualmente in corso). La sfida tra l'azzurra Jasmine Paolini e l'americana Hailey Baptiste (terzo turno del torneo femminile) è invece in programma sul campo 3 dopo quello tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il Lituano Villus Gaubas (al momento non ancora iniziato).

15:10

Cobolli e Paolini in campo a Madrid: dove vedere le gare in tv

I match che vedranno protagonisti Flavio Cobolli e Jasmine Paolini oggi sulla terra rossa del Mutua Madrid Open saranno trasmessi in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Madrid (Spagna)