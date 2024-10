Alcaraz è in Arabia ma un video del fratello fa il giro il mondo. E lui tifa Sinner

Carlos Alcaraz è in Arabia per il torneo - esibizione più ricco al mondo. Quello a cui partecipano anche Djokovic, Medvedev, Nada, Rune e Sinner, in rigoroso ordine alfabetico. Nelle ultime ore però è diventato virale un altro Alcaraz: suo fratello Jaime, 13 anni, tennista come lui. Non è la prima volta che baby Alcaraz diventa famoso con i suoi colpi, ma il video che circola sul web da qualche giorno mette in mostra una notevole somiglianza con il maggiore di casa. "Fa impressione", si legge da più parti. "È in arrivo un altro baby fenomeno?", si chiedono in tanti. L'impressione è che sia proprio così. Senza esagerare, o mettere addosso eccessive pressioni al bambino che tale è e tale resta, è innegabile che un nuovo Alcaraz potrebbe presto affacciarsi sul circuito. E con risultati importanti.