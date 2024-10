Alcaraz, le parole a sorpresa prima di Sinner: "Preoccupato per mio fratello"

Alla fine è venuto fuori il fratello maggiore. Perché puoi essere anche il più forte al mondo, anzi il numero 2; puoi essere il presente e il futuro del tennis spagnolo e mondiale; puoi essere pure uno degli sportivi più pagati al mondo, ma in fondo, tra le mura di casa, resti sempre un fratello maggiore. E lo resti anche fuori quando i video di tuo fratello di 13 anni - bravo, a tratti bravissimo - diventano virali in tutto il mondo e i paparazzi iniziano ad appostarsi fuori casa, scuola e accademia di allenamento. Per tutti questi motivi Carlitos Alcaraz, dall'Arabia dove è impegnato nel Sex Kings Slam, dice: "Ci sono molte persone sui social network che dicono: "Diventerà come suo fratello, giocherà come suo fratello..." Questo non mi piace . Voglio che tutte queste persone sui social media lo lascino in pace. Gioca bene, ma per lui non è il massimo. Mi preoccupa un po'. Per le persone che vanno a vederlo ai tornei perché è mio fratello e gli fanno pressione. Vediamo come se la cava. Ama il tennis. Per me è fantastico. Vedremo se migliorerà e spero che un giorno potrò giocare contro di lui". Della serie: lasciamolo in pace.