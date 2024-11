Alcaraz, rabbia e polemica sui campi a Parigi Bercy: “Perché lo hanno fatto?”

Al termine della gara contro Ugo Humbert, che ha sancito la sua eliminazione dal torneo di Parigi-Bercy , Carlos Alcaraz ha polemizzato sulla qualità dei campi di gioco in cui si è svolto il torneo. "E' molto difficile giocare in queste condizioni. Quindi non potevo giocare un buon tennis. Non è un problema legato ai campi indoor ma a questo campo", ha proseguito.

Alcaraz tuona contro il campo indoor di Parigi

Alcaraz è stato sconfitto con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-5. "Non voglio cercare scuse perché Ugo ha meritato di vincere ma ad esempio ho giocato in Coppa Davis indoor e i campi erano molto più lenti di questo. Ho giocato la prima partita del torneo e dalle statistiche è emerso che è il campo più veloce del Masters 1000. Probabilmente e il più veloce negli ultimi dieci anni in questo torneo. E' lo stesso torneo ma rispetto agli altri anni il campo è cambiato. Non so perché l'hanno fatto così, è un campo molto diverso rispetto agli altri tornei e rispetto agli altri anni".