MADRID (SPAGNA) - Al termine della sfida contro Zverev a Madrid (persa in due set con il risultato di 6-2, 6-2), Roberto Bautista ha criticato aspramente il movimento tennistico spagnolo: "Dovremmo prendere esempio dall'Italia", ha detto. "Il numero di tennisti spagnoli di alto livello non è così elevato come prima. Dobbiamo essere autocritici".