Alcaraz e la pazza notte di festa, social scatenati: "Solo musica italiana, è una frecciata a Sinner?"

Che a Carlos Alcaraz piaccia far festa non c'è dubbio. Lo ha raccontato lui stesso, ampiamente, nel suo documentario. E ci mancherebbe altro, verrebbe da dire, visto quanto è giovane e quanto è forte. Ecco perché sono diventate virali le immagini del campione spagnolo che fa festa domenica notte a Parigi (fino alle 2.30) dopo la vittoria al Roland Garros. Alcaraz ha festeggiato nel ristorante italiano " Siena ", nel cuore di Parigi, che ai suoi ospiti serve un menù a base di piatti toscani. Arrivato intorno alle 22, Alcaraz aveva con sé il suo team, gli amici, la famiglia e, naturalmente, il trofeo strappato, con tanta fatica, a Jannik Sinner. Bottiglie di champagne, scintille, musica, balli e canti, la festa di Alcaraz è andata avanti fino a notte fonda quando ha lasciato il locale scortato da due agenti della sicurezza. Il motivo? Carlos si era perso il suo autista e ha quindi dovuto aspettare che ne arrivasse un altro per tornare in hotel. Poco male. Più di qualcuno, viste le immagini della festa, ha però voluto sottolineare altro.

Alcaraz e la festa a tema Italia, i social: "Frecciata a Sinner?"

Oltre al menù, nei video della serata si vede Alcaraz scatenato con musiche italiane. Da "Bella ciao" a "Nel blu dipinto di blu", per tutti "Volare". In molti sui social (si legge su Instagram, X e anche Tik Tok) ci hanno visto una frecciata a Sinner. O, quantomeno, "una scelta poco elegante". In realtà va detto che "Bella ciao" per molti spagnoli, in particolare dell'età di Alcaraz, non ha significati politi o legati all'Italia, ma è la colonna sonora de "La casa di carta" mentre "Volare" è nota in tutto il mondo, Spagna e paesi latini in particolare. Nessuna frecciata, almeno ufficialmente. Soprattutto dopo una partita così, che ha cambiato la storia del tennis recente. Mandare frecciate a Sinner in una notte di festa sarebbe stata davvero una caduta di stile. E Alcaraz, sinceramente, non ne ha bisogno.