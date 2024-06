Berrettini ai quarti dell'Atp Stoccarda: avversario, data, orario e dove vederlo in tv

STOCCARDA (GERMANIA) - Prosegue il cammino di Matteo Berrettini al torneo di Stoccarda , 'Boss Open' (ATP 250 - 734.915 euro di montepremi) che si sta disputando sui prati tedeschi. Il 28enne romano, n.95 della classifica mondiale e vincitore delle edizioni del 2019 e del 2022 , ha battuto in due set il canadese Denis Shapovalov , n.117 Atp e in gara grazie ad una wild card , con un doppio 6-4 in un'ora e 16' di partita conquistando così la qualificazione ai quarti di finale del torneo dove raggiunge l'altro azzurro in corsa, Lorenzo Musetti .

Atp Stoccarda, l'avversario di Berrettini ai quarti: data e orario

Archiviato il successo contro Shapovalov, il 28enne tennista romano approda così tra i migliori otto del torneo tedesco: Matteo si giocherà l'approdo in semifinale contro il vincente della sfida tra l'australiano James Duckworth (n.101 Atp) e lo statunitense Ben Shelton (n.14 Atp e seconda testa di serie del torneo). Il quarto di finale che vedrà protagonista Berrettini è in programma domani, venerdì 14 giugno, con orario ancora da definire. La sessione avrà comunque inizio a partire dalle ore 11:00 sul campo principale.

Atp Stoccarda, Berrettini ai quarti: dove vedere il match in tv e streaming

Il match dei quarti di finale dell'Atp 250 di Stoccarda che vedrà impegnato Matteo Berrettini sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Atp Stoccarda, Berrettini e i precedenti con Duckworth e Shelton

Sfida inedita, ai quarti di finale di Stoccarda, per Berrettini: il 28enne romano non ha infatti mai affrontato l'australiano in carriera. Primo, eventuale, incrocio anche con lo statunitense.