Berrettini specialista sull'erba: numeri da urlo in vista di Wimbledon

Matteo Berrettini è arrivato a un passo dalla gloria all’ Atp 250 di Stoccarda 2024 , arrendendosi soltanto dopo un lottato terzo set a Jack Draper tramite il risultato di 3-6, 7-6(5), 6-4 . Sfiorato dunque il 3° sigillo sui prati del Tennisclub Wissenhof per ‘Il Martello’ italiano, dopo i trionfi datati 2019 e 2022, con un’impressionante statistica che recita 13 vittorie e 2 sole sconfitta nell’evento tedesco, ossia l'86.7% dalla prima partecipazione. Numeri e percentuali straordinari per Berrettini sull’erba, incoraggianti certamente in vista dell’imminente inizio di Wimbledon 2024 , ma anche in generale una certificazione d’efficacia storica sul verde per l’azzurro specialista in queste condizioni di gioco; il prossimo impegno sarà in quel di Halle e l’ambizione è quella di completare il suo rodaggio e magari arrivare sino in fondo.

Berrettini, numeri e statistiche incredibili sull’erba…aspettando Wimbledon

Il romano classe ‘96’, conosciuto come ‘The Hammer’ dagli appassionati di tennis internazionale, ha giocato la 14ª finale Atp a Stoccarda, seppur il suo bottino totale di titoli sia rimasto momentaneamente congelato a 8; è il 4° italiano con più finali raggiunte in assoluto nel circuito maggiore. Rimarcando l’importanza della precedente statistica, da evidenziare che Berrettini ha vinto esattamente il 50% dei titoli su erba rispetto al totale: Stoccarda (2019, 2022), Queen’s (2021, 2022) in bacheca. L’atleta di Roma, peraltro, è il 1° giocatore italiano per finali disputate su questa superficie: 6 presenze, con 4 successi come ciliegina sulla torta, staccando sempre più un altro erbivoro nostrano come Andreas Seppi, fermo a 3 (1-2).

Inoltre, l’azzurro può vantare 40 vittorie su erba su 50 incontri disputati, così come 27 successi su 31 match sui prati partendo dal 2021, anno in cui Berrettini ha raggiunto una storica e indimenticabile finale a Wimbledon: un eloquente 80% in assoluto. L’azzurro ha sfiorato un'altra statistica significativa: qualora avesse vinto la finale di Stoccarda, sarebbe diventato il 6° tennista dal 2000 a ottenere 5 o più titoli sull’erba, raggiungendo Andy Roddick proprio a quota 5; il torneo di Halle sarà la prima occasione per Berrettini di entrare a far parte della speciale classifica citata, al momento guidata da Roger Federer con 19 sigilli. A completare un quadro statistico da rifarsi gli occhi, Berrettini detiene attualmente la miglior serie di match vinti sui prati da tennisti italiani, con il meraviglioso percorso nel 2021 che lo ha portato a vincere 11 sfide consecutive dal Torneo della Regina ai Championships. Insomma, Berrettini è l’uomo che tutti i top player temono di affrontare a Wimbledon.