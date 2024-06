Chiusura in grande stile per Berrettini a Halle: il match point per battere Michelsen

Rovescio a una mano in corsa, Berrettini chiude così

È una vera e propria perla il punto che ha chiuso la prima partita di giornata sul Campo 1 a Halle. Sullo 0-40 Berrettini si procura infatti tre match point e basta il primo al romano per chiudere. Da sinistra Michelsen cerca una prima a uscire sul rovescio dell'avversario per venire a chiudere il punto a rete, ma la risposta di Berrettini mette in grande difficoltà lo statunitense che è costretto ad una volée tutt'altro che agevole. Berrettini corre da una parte all'altra del campo e con un gran passante di dritto costringe Michelsen a superarsi ancora a rete. Il romano arriva dappertutto e chiude il punto in corsa staccando la mano sul rovescio.