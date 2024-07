Berrettini diretta finale Gstaad: segui il match contro Halys LIVE

Matteo Berrettini è tornato dopo l'ennesimo periodo di convalescenza. Stavolta però è diverso: la vittoria a Gstaad in semifinale contro Tsitsipas arrivata in due set ha messo in mostra un tennista ritrovato al 100%. Berrettini ritrova le sue certezze che sembravano ormai smarrite e oggi contro il francese Quentin Halys, numero 192 del mondo, l'occasione di vincere il torneo è ghiottissima. Appuntamento alle 11.30 con la finale. Segui tutto in tempo reale sul nostro sito.

11:07

La prima volta di Matteo

Prima di ieri Berrettini non era mai riuscito a battere in carriera Tsitsipas. Il successo in semifinale (arrivato tra l'altro in due set) certifica quindi il momento di grande forma attraversato dal tennista romano

11:04

Il fattore servizio che torna a fare la differenza

Il servizio di Berrettini ha certamente giocato un ruolo decisivo nel match contro Tsitsipas. I numeri del successo sono 7 ace, il 79% di prime, il 92% di punti vinti con la prima e zero palle break concesse. Il tutto condito da solo 9 punti persi in battuta (ne ha vinti 54 su 63). Matteo, brillante in risposta e nello scambio, è invece riuscito a mettere pressione sui turni di servizio del greco

10:49

Che occasione per Berrettini!

Oltre a vincere il nono titolo ATP in carriera, per Matteo quella di oggi sarà anche un'opportunitò per tornare nei primi 50 tennisti del mondo, obiettivo minimo da centrare per un campione che ha già dichiarato di voler tornare quanto prima nella top 10

10:45

Berrettini, quarta finale dell'anno

Per Matteo quella di oggi a Gstaad sarà la quarta finale dell'anno in otto tornei disputati. Al momento il bilancio è di una vittoria (Marrakech) e due sconfitte (Stoccatda e Phoenix)

Gstaad - Svizzera