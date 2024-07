Quanto ha guadagnato Berrettini con il trionfo a Gstaad

Matteo Berrettini è il campione dell'Atp 250 di Gstaad per la seconda volta in carriera. L'azzurro ha trionfato sia nel 2018 che nel 2024, portandosi a quota 9 titoli totali nel circuito maggiore, 5 dei quali arrivati sulla terra battuta. Riecco il vero Berrettini in Svizzera, con l'altura che lo ha aiutato a ritrovare il suo gioco e a rendere memorabile anche quest'estate di tennis. Non soltanto gioie per quanto riguarda il ranking, con il ritorno in top 50 dopo 10 mesi di assenza, ma anche dal punto di vista del montepremi: l'atleta di Roma, infatti, ha ottenuto un bottino niente male grazie al trionfo sul rosso elvetico.