Berrettini vince a Gstaad e scala il ranking: la nuova posizione

Matteo Berrettini è tornato. L'azzurro classe '96 ha vinto il torneo Atp 250 di Gstaad, aggiudicandosi il nono titolo in carriera e tornando campione in Svizzera dopo ben sei anni dall'ultima volta. Seconda affermazione nella stagione in corso per il romano, già in trionfo a Marrakech ad aprile nonché in finale a Stoccarda durante lo swing sull'erba: scalata notevole nel ranking Atp, con il primo vero traguardo finalmente raggiunto. L'azzurro è tornato tra i grandi nel circuito maggiore, ma non ha intenzione di fermarsi e ha già un altro obiettivo in testa: step dopo step, Berrettini punta ai vertici.