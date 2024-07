Quando torna a giocare Berrettini dopo la vittoria a Gstaad

Matteo Berrettini ha conquistato il torneo Atp 250 di Gstaad , nono titolo in carriera nel circuito maggiore. L'azzurro è tornato vicino ai livelli che l'hanno reso grande negli ultimi anni, portando a casa ben due tornei sulla terra battuta durante la stagione in corso di svolgimento; oltre il trionfo svizzero, infatti, il romano classe '96 aveva già festeggiato il ritorno al successo a Marrakech, ad aprile. Un'estate certamente da ricordare per Berrettini, considerando insieme la vittoria elvetica, la finale raggiunta sull'erba di Stoccarda e il secondo turno epico con Jannik Sinner a Wimbledon: non finiscono qui, però, i piani dell'italiano.

Berrettini super: quando torna in campo l'azzurro

Matteo Berrettini ha in programma di tornare a mostrare le sue qualità sul mattone tritato in Austria. L'azzurro si rivedrà infatti all'Atp 250 di Kitzbuhel 2024 e sfiderà il russo Pavel Kotov al primo turno, con il quale non ci sono precedenti Atp. In caso di passaggio del turno, il tennista italiano dovrà vedersela con Alejandro Tabilo, testa di serie numero 2 del torneo nonché particolarmente in forma in quest'annata. In seguito, Berrettini parteciperà alle Olimpiadi di Parigi, sempre sul rosso, a caccia di una medaglia sui campi che solitamente ospitano il Roland Garros. L'estate è solamente iniziata per l'atleta di Roma, pronto a sognare e vincere ancora.