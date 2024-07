Berrettini-Kotov, primo turno Atp Kitzbuhel: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Nel torneo in cui aveva conquistato nel 2018 il suo primo titolo a livello di circuito maggiore, Matteo Berrettini ha ritrovato il sorriso. Battendo in finale Quentin Halys con il punteggio di 6-3 6-1, il tennista romano ha conquistato il nono trionfo della sua carriera, il secondo stagionale dopo quello di Marrakech dove si impose in finale sullo spagnolo Roberto Carballes Baena. Una vittoria che gli ha permesso anche di ritrovare la top 50 e di continuare la scalata verso il ritorno tra i primi 30 della classifica mondiale, obiettivo dichiarato dall'azzurro in vista dei prossimi Australian Open. E per mettere in tasca altri punti importanti, Matteo ripartirà dalla terra rossa di Kitzbuhel, il torneo Atp 250 che lo vedrà esordire al primo turno contro Pavel Kotov.