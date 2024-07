Kotov balla una canzone di Raffaella Carrà: la reazione di Berrettini non sfugge al pubblico

ROMA - Quando parte “Pedro” di Raffaella Carrà è difficile resistere ad un ballo. E così Pavel Kotov, durante una breve pausa nel match contro Berrettini all’Atp 250 di Kitzbuhel, sorride e accenna una danza scatenando i tifosi sugli spalti. Ma il nostro Matteo invece, è rimasto impassibile, concentrato solo sulla partita. Una reazione che non è passata inosservata sui social e al pubblico presente al Campo Centrale. Berrettini si è presentato a questo appuntamento con la vittoria di Gstaad che gli ha permesso di rientrare nella top 50 del ranking. Momento speciale per il romano, ecco perché la concentrazione è così alta. Il tennis non permette distrazioni. Nemmeno sulle note della Carrà.