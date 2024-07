Berrettini-Tabilo diretta Kitzbuhel: segui il tennis di oggi LIVE

Dopo la vittoria di ieri contro Kotov , Berrettini torna in campo agli ottavi di finale di Kitzbuhel per affrontare Tabilo . L'azzurro parte favorito ma dovrà fare i conti con la stanchezza accumulata nelle ultime settimane, considerato il trofeo vinto a Gstaad solo tre giorni fa. Per Tabilo sarà il primo match dopo l'eliminazione del 6 luglio ai sedicesimi di Wimbledon. Tutti gli aggiornamenti del match in live

15:12

Berrettini-Tabilo 0-1

Il cileno approfitta del turno di servizio e conquista il primo game del match

15:11

Inizia la sfida

Il primo punto del match è di Tabilo che con un servizio impeccabile supera l'avversario

15:10

Secondo incontro tra Berrettini e Tabilo: il precedente

Sta per iniziare l'incontro valido per gli ottavi di Kitzbuhel tra Berrettini e Tabilo. Non è la prima volta che questi due tennisti si affrontano, l'ultimo e unico precedente risale infatti all'ottobre del 2021, quando l'italiano vinse per 2-0 sul cemento dell'Indian Wells

15:00

Tra Neumayer e Moreno De Alboran finisce 0-2

Il secondo incontro odierno nel campo centrale di Kitzbuhel tra il padrone di casa Neumayer e Moreno De Alboran è terminato 0-2 per l'americano. Adesso è il turno di Berrettini contro Tabilo. LA PARTITA

14:45

Paula Badosa contro il regista Guadagnino

In un'intervista rilasciata a Elle, Paula Badosa ha parlato del momento difficile che sta cercando di mettersi alle spalle parlando anche del film Challengers del regista italiano Luca Guadagnino. LE PAROLE DELLA TENNISTA SPAGNOLA

14:30

Musetti pronto per l'esordio a Umago

Il carrarino ha beneficiato di un bye per il primo turno dell'Atp croato ma oggi è arrivato il momento del suo debutto contro l'esperto Marco Trungelliti. IL PROGRAMMA DEL MATCH

14:15

Finisce il primo set tra Neumayer e Moreno De Alboran

La seconda sfida nel campo centrale di Kitzbuhel prosegue. Il primo set si è concluso 4-6 in favore dell'americano Nicolas Moreno De Alboran. LA PARTITA

14:00

Sinner migliora, lo aspettano a Parigi

Jannik Sinner si sta curando per mettersi alle spalle la febbre che l'ha costretto a posticipare il suo arrivo a Parigi. C'è una nuova data per il suo approdo nella capitale francese. I DETTAGLI

13:45

Oggi in campo anche Fognini e Darderi

Tra i portagonisti del giorno figurano anche Fognini e Darderi, che ieri hanno esordito in maniera convincente all'Atp di Umago, in Croazia. L'ARTICOLO

13:30

Hanfman batte Heide sul centrale, ora tocca a Neumayer-Moreno De Alboran

Si è conclusa sul 2-1 la sfida tra Hanfman ed Heide, la prima del giorno in programma nel centrale di Kitzbuhel. Adesso tocca a Neumayer e Moreno De Alboran, scontro dal quale si determinerà il possibile prossimo avversario di Berrettini. LA PARTITA

13:15

Il balletto di Kotov e la reazione di Berrettini

Durante la sfida con Berrettini, il tennista russo si è lasciato andare in un balletto sulle note di una delle canzoni più famose di Raffaella Carrà. Di umore opposto l'azzurro. L'ACCADUTO

13:00

Berrettini torna in campo dopo il 2-0 a Kotov

Il 28enne romano è pronto per disputare gli ottavi di finale di Kitzbuhel dopo aver eliminato al primo turno il russo Kotov. RIVIVI LA DIRETTA

12:45

Ecco le teste di serie dei doppi di Parigi 2024, presenti tre accoppiate azzurre

Cresce l'attesa per le Olimpiadi di Parigi 2024 in partenza venerdì 26 luglio. Tra le discipline che più interesseranno gli azzurri spicca il tennis, che coinvolgerà atleti come Sinner, Paolini, Errani, Musetti, Vavassori e Bolelli. TUTTE LE TESTE DI SERIE DEL DOPPIO

12:30

Ansia Sinner, la febbre complica tutto

Il numero uno al mondo ha dovuto ritardare il suo arrivo a Parigi a causa della febbre. Salta anche l'allenamento al Roland Garros. APPRFONDISCI

12:15

Oggi in campo 7 italiani

Ci attende una giornata molto movimentata per il tennis italiano. Tra Austria, Croazia e Stati Uniti scenderanno in campo ben sette azzurri. IL PROGRAMMA DEL GIORNO

12:00

Berrettini in campo nel centrale contro Tabilo, quando si gioca e dove vederlo

Il tennista italiano affronterà il cileno al centrale di Kitzbuhel per gli ottavi di finale del torneo. I DETTAGLI DELLA SFIDA

Kitzbuhel, Austria