Berrettini-Moreno de Alboran, quarti Atp Kitzbuhel: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini affronterà Nicolas Moreno de Alboran a Kitzbuhel 2024 , torneo Atp 250 di scena sulla terra battuta. Il tennista romano, dopo aver conquistato il titolo a Gstaad, ha eliminato Pavel Kotov e Alejandro Tabilo in Austria: due avversari ostici, entrambi domati grazie all'ormai iconico 'martello', funzionante anche sul rosso. Adesso, Berrettini dovrà vedersela con un outsider che sin qui ha ben figurato, eliminando anche il padrone di casa Lukas Neumayer; nonostante ciò, l'americano difficilmente potrà mantenere a lungo il livello imposto solitamente dall'azzurro. Il classe '96 italiano parte indubbiamente con i favori del pronostico per un posto in semifinale a Kitzbuhel.

Berrettini-Moreno de Alboran, quando si gioca il match

Il match tra Berrettini e Moreno de Alboran, valevole per i quarti di finale dell'Atp 250 di Kitzbuhel 2024, si svolgerà giovedì 25 luglio sul Campo Centrale, con orario attualmente da definire per via ufficiale. L'azzurro potrà contare sul sostegno del pubblico, a lui favorevole anche nel corso dei precedenti match, sebbene lo statunitense non sia un personaggio divisivo e abbia già guadagnato il rispetto dei tifosi austriaci.

Berrettini-Moreno de Alboran, i precedenti

Berrettini non ha ancora mai affrontato Moreno de Alboran nel circuito maggiore, dunque si tratta di una sfida inedita. Il tennis dell'americano, non esattamente uno specialista su questa superficie, può insidiare l'azzurro sul piano dell'intensità, sebbene l'occasione rilevante possa spingerlo oltre i suoi limiti: incontro da non sottovalutare per l'atleta di Roma.

Berrettini-Moreno de Alboran, dove vederla in tv

L'incontro tra Berrettini e Moreno de Alboran a Kitzbuhel sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Kitzbuhel, il montepremi

PRIMO TURNO – € 6.215 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 10.165 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.510 (50 punti)

SEMIFINALI – € 30.220 (100 punti)

FINALISTA – € 51.400 (165 punti)

VINCITORE – € 88.125 (250 punti)