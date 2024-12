Berrettini scelto come nuovo ambasciatore del fondo sovrano saudita PIF

Matteo Berrettini è un nuovo ambasciatore del PIF (Public Investment Fund), il fondo sovrano saudita che nel marzo del 2024 ha acquistato entrambi i tour di tennis professionistici, l' Atp Tour e il Wta Tour , con un'offerta da oltre 2 miliari di dollari. Si tratta di uno dei più grandi fondi sovrani del mondo, con un patrimonio totale stimato di oltre 925 miliardi di dollari che detiene anche gran parte delle quote dei migliori quattro club del campionato saudita di calcio.

Berrettini, il nuovo ruolo da ambasciatore

Come si legge nel comunicato, nel suo nuovo ruolo da ambasciatore il tennista romano: "Si concentrerà sulla crescita dei giovani talenti e sulla stretta collaborazione con i giocatori emergenti per plasmare il futuro di questo sport." Un aspetto fondamentale del ruolo di Berrettini sarà anche la promozione dell'inclusività nel tennis, con l'obiettivo di elevare il gioco e creare opportunità per i giocatori di tutti i livelli.