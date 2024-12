Jacopo Berrettini e il rapporto con Matteo: "Così l'ho aiutato a rinascere"

E' un legame forte quello che lega Matteo e Jacopo Berrettini, entrambi tennisti con soli due anni di differenza. Il più giovane, intervistato da "Ubitennis" è andato in profondità nel rapporto con l'ex numero 6 del mondo, di recente campione in Coppa Davis con l'Italia: "Mi ha aiutato tanto, sia fuori che dentro il campo. Matteo è una persona molto sensibile e attenta a quello che faccio. La mia posizione a volte è stata difficile da gestire con le altre persone, si avvicinano a me solo per chiedermi 'sei il fratello di Matteo?', e ogni tanto mi è dispiaciuto, perché era come se venisse prima quella parte rispetto alla mia persona. Ma questo non è mai stato un problema tra di noi".