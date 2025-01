Berrettini e la triste frase dopo la sconfitta con Rune: "Macché arbitro, ho perso per un solo motivo"

Non è riuscito ad andare avanti, ma gli Australian Open hanno comunque lasciato qualcosa di positivo a Matteo Berrettini. Il motivo? Semplice: è uscito perché l'avversario è stato più bravo di lui, non perché si è dovuto arrendere per stanchezza o, peggio, problemi fisici. Ecco perché, con rammarico, Berrettini ha ammesso: "Non sono stato abbastanza forte per vincere la partita. Questo è il riassunto che faccio. C’è tanto rammarico, perché avevo lavorato bene e mi sentivo bene. Venivo da una bella vittoria ed ero partito alla grande. Non sono riuscito a sfruttare le occasioni che mi sono creato. C’è stato forse un approccio un po’ passivo in alcuni punti, cosa che alla lunga non paga, soprattutto con il mio gioco. La sua prontezza a sfruttare le occasioni ha fatto la differenza".