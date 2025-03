Fritz e il retroscena della vittoria con Berrettini: "Contro di lui una cosa che non faccio mai..."

Taylor Fritz ha eliminato Matteo Berrettini al termine di una battaglia di tre set. A fine partita lo statunitense ha urlato tutta la sua gioia perché la vittoria non è stata per nulla scontata. Matteo non gliel'ha resa semplice, tra l'altro nel secondo set ha annullato ben sei match point prima di vincerlo. “Devo riconoscere che Berrettini mi ha costretto a lavorare parecchio e ad alzare il livello del mio tennis, soprattutto nel terzo set. Potevo chiuderla prima, ma ho dimostrato di avere la capacità di resettare mentalmente dopo i momenti di sofferenza, ripartendo da zero”, ha detto Fritz al termine del match.