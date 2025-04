Berrettini-Zverev, diretta Atp Montecarlo: segui la sfida di oggi

15:08

C'è il secondo break di Zverev: Berrettini sotto 4-1

Il tedesco strappa ancora una volta il servizio all'azzurro che paga ben tre errori di dritto, uno dei quali arriva sulla palla break per Alexander che la trasforma, conquistata da Zverev con un eccezionale stop-volley. Il primo set sembra ormai indirizzato.

15:00

Zverev tiene il servizio a fatica: Berrettini sotto 3-1

Il tedesco vola sul 3-1 ma che fatica: sul 40-15, Matteo è efficace in risposta e con due punti consecutivi porta il game ai vantaggi. Qui però arrivano due pesanti errori in risposta di Berrettini.

14:55

Berrettini dimezza lo svantaggio: Zverev avanti 2-1

Matteo tiene il servizio a 30 e dimezza lo svantaggio. Sul 30 pari, Berrettini trova l'aiuto del nastro sul rovescio di Zverev che, poco dopo, sbaglia un altro rovescio consentendo all'azzurro di rientrare in partita.

14:52

Zverev vola sul 2-0

Il tedesco consolida il break tenendo a 30 il turno di battuta. Sotto 0-15 per il primo doppio fallo della sua partita, il 27enne di Amburgo vince tre punti consecutivi portandosi sul 40-15, Berrettini accorcia con un dritto lungolinea vincente da applausi poi però il passante di rovescio dell'azzurro termina in rete. Il tedesco è avanti 2-0 nel primo set.

14:48

C'è il break di Zverev in apertura di match: 1-0 contro Berrettini

Inizio di partita complicatissimo per Matteo che perde il servizio nel primo game. Due pesanti errori dell'azzurro con il dritto permettono al tedesco di guadagnarsi la prima palla break del match, trasformata dal 27enne di Amburgo con un rovescio lungolinea da urlo.

14:44

Berrettini-Zverev, inizia il match

Al via la sfida tra Matteo e Alexander, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Qui i numeri e le statistiche della partita.

14:38

Berrettini e Zverev in campo

Matteo e Alexander fanno il loro ingresso sulla terra rossa del Court Ranieri III, accolti dagli applausi del pubblico. Zverev ha vinto il sorteggio: si partirà con Berrettini al servizio. Ora il riscaldamento poi l'atteso match.

14:37

Berrettini-Zverev, il possibile avversario al terzo turno

Il vincente della sfida tra Matteo e Alexander se la vedrà, al terzo turno, con uno tra il ceco Lehecka e Lorenzo Musetti. C'è dunque la possibilità di un derby tricolore con vista sui quarti di finale del Masters 1000 monegasco.

14:30

14:25

Sinner tifa Berrettini per il ranking

Il match odierno tra Berrettini e Zverev è fondamentale anche per il discorso ranking: qualora Matteo dovesse staccare il pass per il terzo turno dell'Atp 1000 di Montecarlo, eliminando così il tedesco (numero due della classifica mondiale) Jannik Sinner avrebbe la certezza di rientrare agli Internazionali a Roma, primo appuntamento post squalifica, da numero uno del mondo.

14:20

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALISTA – € 516.925

VINCITORE – € 946.610

14:10

Atp Montecarlo, Rune si ritira: tra poco tocca a Berrettini

Il danese, sotto 6-2, 3-0 contro il portoghese Borges, si ritira per un problema fisico. Tra poco è il turno di Matteo e Alexander Zverev sul Court Ranieri III.

14:05

Berrettini-Zverev, i precedenti

Quella che andrà in scena sulla terra di Montecarlo sarà la settima sfida tra Berrettini e Zverev. Il tedesco è avanti 4-2 nei precedenti, 2-1 se si considerano i soli incontri disputati sul rosso. L'azzurro si è imposto nell'ultimo incrocio andato in scena due anni fa al terzo turno di Wimbledon.

13:55

Atp 1000 Montecarlo, Berrettini-Zverev in tv e streaming

La sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, valida per il secondo turno dell'Atp 1000 di Montecarlo, andrà in scena oggi (martedì 8 aprile) come terzo match sul Court Ranieri III, dove il programma si aprirà a partire dalle ore 11:00 con gli incontri Jarry-Dimitrov (successo del bulgaro) e Rune-Borges. Il match sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. La partita si potrà vedere anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Court Ranieri III, Montecarlo