Djokovic senza pace: altro cambio per Nole prima di Roma

Sembra ci siano altre novità per Novak Djokovic in vista degli Internazionali di Roma . Il numero uno al mondo, che ha saltato il Masters 1000 di Madrid, è infatti pronto ad un altro cambio nel suo team , l'ennesimo degli ultimi mesi.

Djokovic, nuovo cambio nel team: di chi si tratta

Dopo la separazione dal suo coach Goran Ivanisevic, secondo quanto riportato da Sportklub, Djokovic è pronto a cambiare preparatore atletico. Prima degli Internazionali di Tennis a Roma sembra ormai vicino l'addio di Marco Panichi, che lavora a stretto contatto con il 37enne di Belgrado dal 2019, per fare posto al ritorno di Gebhard Phil-Gritsch, suo collaboratore già dal 2009 al 2017. Sulla questione del coach, invece, Djokovic non ha fretta: l'esperienza maturata gli permette di non fare decisioni affrettate sul suo futuro.