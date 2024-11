Atp Finals, Djokovic e l’incredibile dato con il forfait: non succedeva da 23 anni

A sorpresa Djokovic ha annunciato il suo forfeit per le Atp Finals di Torino . Il tennista serbo, nonostante la qualificazione, ha annunciato il suo ritiro dal torneo per un infortunio dopo alcuni giorni di silenzio. Si delineano così gli otto tennisti che parteciperanno al torneo dei maestri, ovvero Sinner , Zverev, Alcaraz, Medvedev, Fritz, Ruud, De Minaur e Rublev. Non ci sarà dunque il vincitore della scorsa edizione.

Forfeit Djokovic, l'incredibile dato che non succedeva da 23 anni

Il calo, tra infortuni e l'età che avanza, di Djokovic sta portando alla fine di un'era del tennis. E a testimoniare questo è un dato particolare creato dopo il suo ritiro dalle Atp Finals. Per la prima volta dopo 23 anni, alle Atp Finals non ci sarà nessuno dei Big Three del tennis, Djokovic, Nadal e Federer. L'ultima volta che era successo era il 2001 (in quell'edizione c'erano Kuerten, Hewitt, Agassi, Ferrero, Kafelnikov, Rafter, Grosjean, Ivanisevic). Poi da lì, 23 anni consecutivi in cui almeno una delle tre leggende era presente al prestigioso torneo: l'era dei Big Three, con il prossimo ritiro di Nadal e il calo di Djokovic, sembra ormai giungere al termine.