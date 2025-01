Djokovic mette le prove sui social, il gesto contro i critici: “Per gli esperti di infortuni”

Djokovic risponde sui social alle critiche sull'infortunio

Il problema fisico di Djokovic era stato anche il motivo delle dichiarazioni piccate nel post partita di Alcaraz, rimasto sorpreso dal livello espresso dal 10 volte vincitore a Melbourne nonostante l'infortunio. Lo stesso Djokovic ha poi spiegato in conferenza stampa la natura del suo malessere, che non gli avrebbe permesso di competere ancora a lungo nella partita contro Zverev dopo un primo set durato un'ora e 20 minuti. :Per mettere a tacere qualsiasi tipo di voce sulla gravità del suo problema fisico, il serbo ha condiviso sui social l'immagine della risonanza magnetica con tanto di commento provocatorio: "Ho pensato di lasciare qui questa immagine per tutti gli esperti di infortuni presenti".