Djokovic e l'incontro tra campioni con Messi: "Gli sono grato"

MIAMI (STATI UNITI) - Serata storica per Novak Djokovic all'Open di Miami. Il fuoriclasse serbo ha infatti centrato la qualificazione alla finalissima del secondo Masters 1000 stagionale battendo in due set il bulgaro Grigor Dimitrov, mettendo nel mirino il titolo numero 100 di una carriera leggendaria. Tra i tanti spettatori presenti sulle tribune dell'Hard Rock Stadium, uno in particolare ha catturato l'attenzione di tutti: si tratta anche il fuoriclasse argentino Lionel Messi. Grande appassionato di tennis, l'ex Barcellona oggi all'Inter Miami ha approfittato dell'occasione per andare a vedere dal vivo, in compagna della moglie Antonella Roccuzzo, il match di 'Nole'.