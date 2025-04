Djokovic esplode, durissimo sfogo in allenamento: "Fanc... il tennis". Poi si copre il volto...

È stato uno sfogo inatteso, quasi imprevedibile, che ha lasciato tutti di sasso. Novak Djokovic al Mutua Madrid Open non si vedeva dal 2022. A distanza di tre anni, rieccolo apparire nella capitale spagnola per provare a preparare al meglio il Roland Garros. Il forfait di Carlos Alcaraz , tra l'altro, ha aperto spiragli nella parte bassa del tabellone, proprio quella nella quale è stato sorteggiato il fenomeno serbo (dei primi 10 al mondo ci sono solo Draper e de Minaur). L'unico dubbio riguarda lo stato di salute di Nole, apparso stanco e fuori forma nell'ultimo periodo.

Il duro sfogo di Djokovic in allenamento

A confermare un momento non particolarmente brillante del tennista serbo è stato proprio un episodio scoppiato all'improvviso durante l'allenamento di ieri. La frase, diventata subito virale sui social, è una sorta di sfogo dell'ex numero 1 al mondo. Mentre scambiava con Arthur Fils, uno dei giocatori più in forma del circuito, su uno dei campi in rosso della Caja Magica, il 37enne si è lasciato andare ad una esclamazione di frustrazione. "Fanculo allo sport, al tennis e a tutto il resto!", ha urlato Nole, dando quasi di matto. Il volto contrito, poi nascosto sotto un asciugamano. Un momento di debolezza, forse, che non fa altro che aumentare i dubbi sul momento poco brillante che sta vivendo Nole, affiancato dal coach Andy Murray. Il 100° titolo Atp è ancora nel mirino ma serivirà un altro approccio.