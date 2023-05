Montepremi Internazionali d'Italia: quanto guadagna il vincitore

Al via l'80esima edizione degli Internazionali d'Italia di tennis al Foro Italico. Un evento che vedrà la partecipazione del numero 1 del mondo Novak Djokovic (campione in carica), dello spagnolo Carlos Alcaraz, di Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e di Jannik Sinner, primo degli italiani. Nel tabellone femminile ci saranno Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Ons Jabeur e tante altre. Tante le novità. Il tabellone principale maschile passa da 56 a 96 giocatori e le giornate di gara da otto a dodici come per gli ATP Master 1000 di Madrid e di Shanghai.