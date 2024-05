Sorteggio Internazionali di Roma in diretta: scopri l’avversario di Berrettini LIVE

ROMA - È il giorno dei sorteggi del tabellone degli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 al 19 maggio a Roma. Non ci sarà Sinner, il grande assente dopo l'annuncio del forfait, mentre Berrettini è stato inserito direttamente nel tabellone. Con il tennista romano saranno dodici gli azzurri impegnati nel torneo: segui in diretta il sorteggio.