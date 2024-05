Fognini-Evans, a che ora e dove vedere la gara: dopo la pioggia, oggi si gioca

ROMA - Dopo il bagno di folla e di affetto che ha travolto Sinner agli Internazionali d'Italia è arrivata la pioggia che ha fermato il debutto di Fabio Fognini. Il tennista italiano, avrebbe dovuto sfidare il britannico Daniel Evans, numero 67 del Ranking Atp, che ha vinto l'unico precedente con il ligure, quando nel 2020 si incrociarono a Dubai. Il match doveva essere trasmesso anche in chiaro sulla Rai. Dopo diversi slittamenti di orari però, la partita è stata rinviata a oggi. Le previsioni dicono sole tutto il giorno, quindi stavolta non ci saranno problemi. La sfida è programmata alla Grand Stand Arena ed è la quinta di giornata, quindi non dovrebbe iniziare prima delle 16. Oggi doveva scendere in campo Berrettini, ma purtroppo ha annunciato il ritiro. Dopo Sinner, un altro grande protagonista saluta gli Internazionali prima di giocare.