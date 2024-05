Internazionali di Roma, Swiatek vola in finale: Gauff ko in due set

ROMA - È Iga Swiatek la prima finalista agli Internazionali di Roma femminili, torneo Masters 1000 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. La tennista polacca, numero uno al mondo del ranking Wta e prima testa di serie del tabellone, conquista il pass per l'ultimo atto della competizione battendo in semifinale la statunitense Coco Gauff (numero 3 della classifica mondiale e terza favorita del seeding) in due set, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 48 minuti di partita.