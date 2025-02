Internazionali di Roma per vedere Sinner, quanti biglietti sono ancora in vendita e quanto costano

ROMA - Gli Internazionali d’Italia saranno il primo torneo al quale parteciperà Jannik Sinner dopo la sospensione di tre mesi da parte della Wada. C’era già grande attesa per vedere in campo il numero uno del mondo che a Roma - a inizio maggio - inizierà il suo cammino sulla terra rossa . La partecipazione al torneo romano sarà l’occasione per preparare al meglio il Roland Garros, secondo Slam della stagione in programma a Parigi dal 25 maggio all'8 giugno 2025.

Internazionali d’Italia, pochi biglietti a prezzi stellari

In Italia la Sinner-mania è scoppiata da un pezzo, e ovviamente ogni torneo a cui il numero uno del mondo partecipa fa registrare il sold out. I biglietti per gli Internazionali d’Italia 2025 sono stati messi in vendita lo scorso 25 novembre e ora, a due mesi e mezzo dall’inizio del torneo, quasi tutte le scorte sono andate esaurite. Restano pochi biglietti disponibili, per lo più relativi ai primi giorni del Masters 1000 di Roma, mentre i biglietti per la finale sono quasi introvabili. Ne restano pochi, e i prezzi sono ogni di un evento unico di importanza mondiale. I biglietti di Tribuna Internazionale sono poche decine, e hanno un prezzo minimo di 145 euro, un biglietto di Tribuna Internazionale Top costa 173 euro, mentre un tagliando di Distinti Top arriva a costare 190 euro.