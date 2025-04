Le novità del 2025

Onorato spiega nel dettaglio l'iniziativa e le novità del 2025: “Per il terzo anno, insieme alla Federazione, abbiamo deciso portare la magia del grande tennis anche fuori dal Foro Italico, per coinvolgere strade, piazze e vetrine della città. Come? La brandizzazione grafica di infrastrutture e mezzi di trasporto pubblico; l’installazione di materiali promozionali nelle vie del centro storico e sui ponti di Roma; il tour del trofeo; allestimenti interattivi con dei corner con risultati aggiornati in tempi reale e la possibilità di trasmettere le azioni più belle in 6 piazze, 3 al centro e 3 in quartieri più lontani come piazza San Giovanni Bosco, piazza Sempione e piazza Duca di Genova a Ostia. E poi ancora, la brandizzazione delle vetrine delle vie del centro storico e il concorso per l’allestimento più bello; la mostra fotografica dedicata ai grandi campioni degli internazionali nelle vie centrali; e infine la photo opportunity dei vincitori in un luogo suggestivo di Roma”.

I sorteggi del torneo

Confermati i sorteggi in un luogo speciale della città: “Come l’anno scorso verranno fatti a Fontana di Trevi, una location unica - spiega l'assessore Onorato - e sempre a Fontana di Trevi proietteremo un videomapping emozionale per diverse sere. Crediamo che i grandi eventi debbano coinvolgere tutti e siamo convinti che collaborazione con il presidente Binaghi porti benefici all'intera città".