Sonego affronta Burruchaga: il papà decise un Mondiale e ne perse un altro all'Olimpico: sai chi è?

Lorenzo Sonego si prepara ad aprire la spedizione azzurra nel tabellone maschile dell'82esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia . Il tennista piemontese, che nella giornata di martedì si è allenato sulla Supertennis Arena insieme a Jannik Sinner , farà il suo debutto sul Campo Centrale del Foro Italico contro il classe 2002 argentino Roman Andres Burruchaga , che ha conquistato un posto nel tabellone principale del Masters 1000 di Roma passando per le qualificazioni. Attuale numero 135 della classifica mondiale, Burruchaga si è reso autore di due successi al terzo set prima su Daniel Galan e poi su Pablo Carreno Busta , ex numero 10 del ranking Atp. Quella contro Sonego sarà appena la settima partita nel circuito maggiore per il ventitrenne, che disputa tornei soprattutto a livello Challenger: il bilancio Atp è di una vittoria e cinque sconfitte, tra cui quella rimediata al primo turno del Roland Garros 2024 .

Chi è Burruchaga, figlio d'arte del campione del mondo Jorge

Specialista della terra battuta, Roman Andres Burruchaga è figlio di Jorge, campione del mondo con la nazionale argentina nel 1986 e protagonista con l'Albiceleste nel mondiale di Italia '90. È per questo che, a pochi passi dallo Stadio Olimpico, dove il padre perse la finale mondiale contro la Germania per 1-0, il classe 2003 di Buenos Aires proverà a scrivere un altro pezzo di storia. A Wimbledon 2019, quando era con lui a Londra, Jorge confessò: "Ho sofferto di più nel vederlo in campo che nella finale dell'86. Perché quando sei dentro il campo, pensi soltanto a tirare fuori il meglio". Non sarà la prima volta che Burruchaga affronterà un tennista italiano e spesso è anche riuscito a portare a casa il successo: ha infatti vinto sette delle ultime otto partite contro tennisti azzurri. Roman è inoltre fratello di Mauro, di quattro anni più grande, che fa il calciatore e nella sua carriera ha collezionato anche una parentesi con la maglia del Chievo, riuscendo a esordire in Serie A contro il Frosinone, nel maggio del 2019 e in Coppa Italia contro il Cagliari, nel dicembre del 2018, prima di tornare in patria al Deportivo Moron.