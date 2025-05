Dal post social al record di ascolti: Sinner ringrazia e torna già ad allenarsi al Foro Italico

Un ritorno in grande stile per il più atteso di tutti. Dopo i tre mesi di sospensione per il caso doping, Jannik Sinner è tornato in campo e ha ricominciato nel modo in cui aveva lasciato: vincendo. In un Campo Centrale del Foro Italico gremito come non mai, il numero uno al mondo ha superato Mariano Navone con il punteggio di 6-3 6-4 riuscendo a staccare il pass per il terzo turno del torneo, dove affronterà l'olandese Jesper De Jong, che al secondo turno ha eliminato a sorpresa Alejandro Davidovich Fokina. Sarà il secondo confronto tra i due giocatori, con l'azzurro che si è imposto nei sessantaquattresimi di finale degli Australian Open del 2024 perdendo appena sei game in tre set.