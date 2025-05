Ansia Musetti a Roma, si ritira dal doppio dopo la vittoria con Medvedev

Ansia per Lorenzo Musetti: il tennista italiano si è ritirato dal doppio con Lorenzo Sonego per un infortunio al braccio destro. Oggi Lorenzo ha battuto Medvedev in due set 7-5 6-4 dopo un lungo stop per la pioggia durato quasi tre ore. Al rientro si è giocato solo il match point. Domani sera Musetti sarà impegnato nei quarti di finale contro il vincente tra Zverev e Fils. Avrebbe dovuto giocare anche gli ottavi di finale di doppio con Sonego, contro Patten e Heliovaara dopo la vittoria nel derby azzurro contro i fratelli Berrettini.